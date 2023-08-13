Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе

Польские пограничники за год зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, рассказал в интервью газете Corriere della Sera премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий отметил, что инциденты на границе происходят с 2021 года. По его мнению, ответственность за происходящее должны нести Москва и Минск, которые намереваются дестабилизировать не только Польшу, но и Евросоюз в целом.

«Они [Россия и Белоруссия] цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши», - заметил премьер.

Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая одновременно является границей ЕС и НАТО, в приоритете у властей республики, подчеркнул Моравецкий.

Напомним, что Москва и Минск неоднократно отвергали подобные обвинения со стороны Варшавы. В Белоруссии пояснили, что Польша искусственно создает сложную ситуацию на границах.