Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе
Польские пограничники за год зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, рассказал в интервью газете Corriere della Sera премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий отметил, что инциденты на границе происходят с 2021 года. По его мнению, ответственность за происходящее должны нести Москва и Минск, которые намереваются дестабилизировать не только Польшу, но и Евросоюз в целом.
«Они [Россия и Белоруссия] цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши», - заметил премьер.
Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая одновременно является границей ЕС и НАТО, в приоритете у властей республики, подчеркнул Моравецкий.
Напомним, что Москва и Минск неоднократно отвергали подобные обвинения со стороны Варшавы. В Белоруссии пояснили, что Польша искусственно создает сложную ситуацию на границах.
В России, в свою очередь, уточнили, что к миграционному кризису на планете привели деструктивные действия США и ЕС, разжигающих военные и межэтнические конфликты в Европе и Африке.