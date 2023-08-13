Власти Гавайев оценили ущерб от лесных пожаров почти в 6 миллиардов долларов
Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что ущерб по всему острову от разрушительных лесных пожаров оценивается почти в 6 миллиардов долларов, а на восстановление объектов потребуется "невероятное количество времени", сообщает Associated Press.
Ранее появилась информация о том, что Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США со ссылкой на представителей властей округа Мауи оценивает сумму восстановления только исторического города Лахайна в 5,2 миллиарда долларов.
Во вторник на Гавайях произошел лесной пожар, который всего за несколько часов уничтожил деревянные дома и исторические улицы. Он стал самым смертоносным лесным пожаром в США за столетие. Погибли по меньшей мере 89 человек.
По словам начальника полиции Мауи Джона Пеллетье, бригады кинологов с собаками охватили всего три процента района поиска. Он сказал, что число погибших, вероятно, будет расти, никто пока не знает приблизительного размера ущерба.
Одним из регионов, особенно пострадавших от лесных пожаров, является исторический город Лахайна, который с 1962 года находится в Национальном реестре исторических мест США. По данным Тихоокеанского центра бедствий, в Лахайне 2 207 строений были повреждены или разрушены, 86 процентов из которых - жилые здания, сообщает АВС News.