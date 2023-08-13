Власти Гавайев оценили ущерб от лесных пожаров

Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что ущерб по всему острову от разрушительных лесных пожаров оценивается почти в 6 миллиардов долларов, а на восстановление объектов потребуется "невероятное количество времени", сообщает Associated Press.

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Ранее появилась информация о том, что Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США со ссылкой на представителей властей округа Мауи оценивает сумму восстановления только исторического города Лахайна в 5,2 миллиарда долларов.

Во вторник на Гавайях произошел лесной пожар, который всего за несколько часов уничтожил деревянные дома и исторические улицы. Он стал самым смертоносным лесным пожаром в США за столетие. Погибли по меньшей мере 89 человек.

По словам начальника полиции Мауи Джона Пеллетье, бригады кинологов с собаками охватили всего три процента района поиска. Он сказал, что число погибших, вероятно, будет расти, никто пока не знает приблизительного размера ущерба.