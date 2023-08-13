На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ

«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой"», — говорится в статье.