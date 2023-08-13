«Гуаньча»: план по истощению России при помощи Украины провалился

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», — написал обозреватель в своем материале. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество тяжелой техники, поэтому они вынуждены больше задействовать пехоту. Из-за такой смены тактики, Украина несет большие потери.