Япония и США намерены разработать противоракету для перехвата гиперзвуковых целей

США и Япония планируют заключить договор о совместной разработке новой противоракеты для перехвата гиперзвукового оружия, которое разрабатывается или уже применяется Китаем, Россией и КНДР. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, страны могут заключить договоренность на двусторонних переговорах японского премьера Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена. Переговоры запланированы на 18 августа в США на фоне трехстороннего саммита с участием президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Yomiuri уточняет, что у Японии двухуровневая система противоракетной обороны. Корабли, оснащенные комплексами Aegis, имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, способные сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если сбить снаряд не удастся, в бой вступит второй уровень обороны с использованием систем Patriot PAC-3 — они могут перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Благодаря новейшим модификациям Patriot PAC-3 могут поразить гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они достигнут точки назначения, однако диапазон их действия ограничен.