Барбашов заявил, что за пророссийские взгляды арестованы 19 жителей Снигиревки

Власти Украины проводят облавы на пророссийски настроенных жителей Снигиревского района на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Юрий Барбашов . По его словам, в этом районе прошла облава, были задержаны 19 человек.

"Среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает (с РФ), у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", — заявил Барбашов.

Как указал чиновник, это свидетельствует о том, что город Снигиревка "будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра и проводится зачистка, чтобы нам поступало меньше информации о перемещении войск". 25 июля Юрий Барбашов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для планируемого штурма реки Днепр. До этого он рассказал, что Украина проводит репрессии в отношении жителей Снигиревки, которые получали гуманитарную помощь от РФ, их дома помечаются специальными знаками.