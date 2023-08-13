Зеленскому и его соратникам предрекли серьезную ошибку

Ошибки в напряженных отношениях Киева и Варшавы могут привести к расколу и более серьезным последствиям. Такое заявление сделал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в материале The Washington Post, передает РИА Новости.

Он пояснил свое беспокойство на этот счет тем, что «история не задана и не предопределена». Действия отдельных лиц. по его мнению, имеют большой вес, особенно если эти лица — высокопоставленные политические деятели. Ошибки в отношениях Польши и Украины более чем возможны, однако в итоге они могут привести к расколу и всем вытекающим из этого последствиям, уточнил Милованов.

В статье также уточняется, что напряжение в двусторонних отношениях Киева и Варшавы демонстрирует усталость, истощение от конфликта и «расшатанные нервы».