В Китае предрекли прекращение помощи Украине со стороны США
В США откажутся от масштабной помощи Украине перед президентскими выборами, сообщает китайское издание Guancha.
По словам автора материала, партиям следует учитывать мнение избирателей. В статье говорится, что население Соединенных Штатов все больше недовольно ухудшением своего материального положения из-за того, что власти страны «выбрасывают деньги в бездонную яму».
«Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», — пишет автор.
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