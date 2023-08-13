В США откажутся от масштабной помощи Украине перед президентскими выборами, сообщает китайское издание Guancha.

По словам автора материала, партиям следует учитывать мнение избирателей. В статье говорится, что население Соединенных Штатов все больше недовольно ухудшением своего материального положения из-за того, что власти страны «выбрасывают деньги в бездонную яму».