NYP: в Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 на 55%

В публикации говорится, что, согласно данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк от 2 августа, число случаев COVID выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что в среднем по штату регистрируется по 824 случая в день. Одновременно с этим, на 22% увеличились случаи госпитализации зараженных - более 100 пациентов в день. Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает, что по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12% больше, чем на прошлой.