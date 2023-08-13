В Британии из школьной программы убирают «нетолерантные» классические произведения
В Великобритании из школьной программы по литературе убирают «нетолерантные» классические произведения, отмеченные международными наградами, сообщает газета The Times. Перевод статьи приводит РИА Новости.
Издание ознакомилось с отчетом 23 школ. В нем они сообщают о своих успехах в борьбе с расизмом после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США в 2020 году. В частности, академия Томаса Аллейна в Стивенидже изъяла из программы повесть лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека «О мышах и людях», заявив, что она «усиливает негативные стереотипы» и содержит «расистские высказывания».
Другая школа — Эшлиндс в Беркхамстеде — решила, что ученикам не стоит читать книгу детской писательницы Аннабель Питчер «Моя сестра живет на каминной полке», удостоенную премии Брэнфорда Боуза, поскольку в ней слишком стереотипно представлен герой-мусульманин.