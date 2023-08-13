В Британии из школьной программы убирают «нетолерантные» классические произведения

Издание ознакомилось с отчетом 23 школ. В нем они сообщают о своих успехах в борьбе с расизмом после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США в 2020 году. В частности, академия Томаса Аллейна в Стивенидже изъяла из программы повесть лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека «О мышах и людях», заявив, что она «усиливает негативные стереотипы» и содержит «расистские высказывания».