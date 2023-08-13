В США заявили об ошибочной оценке ЦРУ политики России

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США неверно оценивает политику России, в том числе на Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ведомства Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Они (ЦРУ) продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху», — заявил экс-разведчик.

Он отметил, что ошибочной является и политика Вашингтона, направленная на ослабление России.