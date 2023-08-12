В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы

В Израиле прошла новая волна массовых протестов против судебной реформы, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

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Крупнейшая демонстрация была организована в Тель-Авиве, где оппозиционные настроения наиболее сильны. Всего организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, кричали «Позор!» в адрес Нетаньяху и его кабинета министров и требовали отозвать реформу и защитить израильскую демократию.

По данным 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 100 тысяч участников.