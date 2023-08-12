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ЕС готовит санкции против Нигера и "поддерживает все усилия" ECOWAS

Евросоюз готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по "восстановлению демократии" в республике, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

ЕС готовит санкции против Нигера
© ТАСС

При этом он подчеркнул, что Брюссель поддерживает поиск мирного решения при параллельной подготовке к вторжению военных соединений ECOWAS.

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"Евросоюз приветствует решения, принятые главами государств ECOWAS на втором экстренном саммите, посвященном ситуации в Нигере 10 августа, в особенности стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ECOWAS. Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ECOWAS, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций [против нового руководства Нигера]", - заявил Боррель.

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