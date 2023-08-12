ЕС готовит санкции против Нигера

"Евросоюз приветствует решения, принятые главами государств ECOWAS на втором экстренном саммите, посвященном ситуации в Нигере 10 августа, в особенности стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ECOWAS. Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ECOWAS, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций [против нового руководства Нигера]", - заявил Боррель.