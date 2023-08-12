В Китае назвали условие для быстрого урегулирования конфликта на Украине

Посол Китая в Германии Ву Кен заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Berliner Zeitung.

"Украинский кризис носит комплексный характер и оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку", - сказал дипломат.

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Он отметил, что Китай ведет переговоры с США по важным международным вопросам.

"Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении. Украинский кризис не может быть разрешен без активного участия США", - констатировал китайский посол.

Что касается китайско-американских отношений, Ву Кен подчеркнул, что в последние годы в отношении Пекина были допущены некоторые серьезные просчеты.

"Соединенные Штаты видят в Китае своего крупнейшего геополитического конкурента и пытаются политизировать экономические отношения под предлогом национальной безопасности. Но эти отношения являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире, и дружественное отношение к этим связям отвечает интересам обоих народов и интересам всех народов мира", - пояснил он.

В то же время дипломат напомнил, что Китай не является причиной или участником кризиса.

"Мы отправили специальных посланников в Россию, на Украину и в Европу, включая Германию, провести обсуждение возможных политических решений. Нам нужны усилия всех сторон, включая Соединенные Штаты", - заметил Ву Кен.

Вместе с тем посол указал, что конфликт на Украине "в первую очередь затрагивает интересы европейской безопасности, и решающую роль в этом играют европейцы и американцы".

"Если они не будут играть активную роль, кризис не закончится в ближайшее время, как бы ни действовал Китай", - заявил он, уточнив, что Пекин призывает всех участников добиваться поиска дипломатического решения и вернуть Россию и Украину за стол переговоров.



"Китай направил специального посланника в Саудовскую Аравию также в знак того, что мы серьезно относимся к нашей роли в миротворчестве и содействии переговорам", - подытожил Ву Кен.

В заключение он отметил, что Пекин находится в постоянном контакте с правительством ФРГ по вопросу урегулирования конфликта на Украине.