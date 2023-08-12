Командование ВС Нигерии заявило о заговоре

Высшее военное командование Нигерии знает о заговорах на разных уровнях, рассказал глава Минобороны республики Тукур Гусау. Он добавил, что заговорщикам не удастся реализовать свои замыслы и свергнуть действующего президента Болу Тинубу, пишет портал Daily Trust.

Гусау заметил, что злоумышленники пытаются подстрекать военнослужащих «к свержению нынешней демократической власти, возглавляемой президентом Болой Тинубу».

По его мнению, заговорщикам не удастся поднять военных на бунт против законной власти, так как у солдат и офицеров «все хорошо».

Министр пояснил, что СМИ и интернет-порталы распространяют слухи о том, что власть не заботится о военных, не выплачивает своевременно денежное довольствие. Он добавил, что штаб обороны не одобряет такие публикации.

Бойцы нигерийской армии откажутся участвовать в каких-либо акциях, направленный против демократии в республике, резюмировал Гусау.