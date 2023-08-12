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В ECOWAS заявили, что не нуждаются в одобрении Совбеза ООН для вмешательства в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера, где произошел госпереворот, без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах.

В ECOWAS заявили о праве вмешаться в дела Нигера
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"ECOWAS имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

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