В ECOWAS заявили о праве вмешаться в дела Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера, где произошел госпереворот, без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах.