В ECOWAS заявили о праве вмешаться в дела Нигера

В ECOWAS заявили, что не нуждаются в одобрении Совбеза ООН для вмешательства в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера, где произошел госпереворот, без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах.
"ECOWAS имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.