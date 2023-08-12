На Украине прокомментировали открытие временных коридоров в Черном море

Украинские военные не могут гарантировать безопасность прохода гражданских судов по временным коридорам в Черном море, признал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Ранее власти Украины открыли временные коридоры для торговых судов, следующих как в украинские порты на Черном море, так и из них. Кроме того, началась регистрация кораблей, готовых пройти по временных маршрутам.

ВМС ожидают, отметил Плетенчук, что в ближайшее время по коридорам пройдут первые суда.

Он пояснил, что условия прохода достаточно сложные. В частности, Украина не может гарантировать 100-процентную безопасность.