$97.28-0.12107.16+0.27

На Украине прокомментировали открытие временных коридоров в Черном море

Украинские военные не могут гарантировать безопасность прохода гражданских судов по временным коридорам в Черном море, признал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

На Украине прокомментировали открытие временных коридоров в Черном море
© РИА Новости

Ранее власти Украины открыли временные коридоры для торговых судов, следующих как в украинские порты на Черном море, так и из них. Кроме того, началась регистрация кораблей, готовых пройти по временных маршрутам.

ВМС ожидают, отметил Плетенчук, что в ближайшее время по коридорам пройдут первые суда.

Он пояснил, что условия прохода достаточно сложные. В частности, Украина не может гарантировать 100-процентную безопасность.

Зеленский заявил, что при блокаде Черного моря Россия «останется без кораблей»

Вместе с тем, уточнил Плетенчук, ВСУ сделают все, что от них зависит, чтобы благополучно провести корабли по маршрутам.

23
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости