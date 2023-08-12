Жители столицы Нигера начали покидать город, опасаясь военной интервенции ЭКОВАС
Жители Ниамея - столицы Нигера - начали покидать город, опасаясь военной интервенции ЭКОВАС. Между тем в Нигере создаются отряды самообороны, а российский триколор стал символом сопротивления «наемникам на содержании Макрона».
Об отъезде людей из Ниамея сообщает телеканал Al Arabiya, передает «Лента.ру».
Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что жители уезжают в соседние города из-за угрозы вторжения объединенной армии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Сейчас в Ниамее нет электричества, так как Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. Кроме того, в городе не работает водопровод.
Между тем, Yahoo! News сообщает, что в Ниамее население создает отряды самообороны для поддержки военных, пришедших к власти. Жители Ниамея намерены не допустить оккупации ЭКОВАС, поддерживаемого Западом.
«Нигерские солдаты готовы противостоять любой агрессии против нашей страны в любом виде. Они должны рассчитывать на нашу поддержку, поддержку населения и его партнеров. Мы готовы», — сказал 46-летний Бана Ибрагим, один из лидеров отряда самообороны, созданного в ответ на угрозу интервенции ЭКОВАС.
Другой представитель самообороны, Муди Мусса, заявил:
«Мы здесь, чтобы защищать нашу страну, потому что ей угрожают наемники ЭКОВАС. Я называю их наемниками на содержании президента Франции Эммануэля Макрона.
Жители Ниамея также рассказали, что считают российский флаг символом сопротивления Франции.
«Люди покупают российский флаг, потому что у нас конфликт с Францией. В течение многих лет Франция создавала нам только проблемы, и военные хотят положить этому конец», — сказал продавец Сулейман, который сам шьет российские стяги.
«Переворот вызвал массовые антифранцузские настроения в стране. Париж обвиняют в том, что он продолжает оказывать чрезмерное влияние на Нигер после обретения независимости и несправедливо пользуется его природными ресурсами, в то время как большинство людей живут за чертой бедности», - отмечается в репортаже, опубликованном Yahoo! News.