Жители Ниамея - столицы Нигера - начали покидать город, опасаясь военной интервенции ЭКОВАС. Между тем в Нигере создаются отряды самообороны, а российский триколор стал символом сопротивления «наемникам на содержании Макрона».

Об отъезде людей из Ниамея сообщает телеканал Al Arabiya, передает «Лента.ру».

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Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что жители уезжают в соседние города из-за угрозы вторжения объединенной армии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Сейчас в Ниамее нет электричества, так как Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. Кроме того, в городе не работает водопровод.

Между тем, Yahoo! News сообщает, что в Ниамее население создает отряды самообороны для поддержки военных, пришедших к власти. Жители Ниамея намерены не допустить оккупации ЭКОВАС, поддерживаемого Западом.

«Нигерские солдаты готовы противостоять любой агрессии против нашей страны в любом виде. Они должны рассчитывать на нашу поддержку, поддержку населения и его партнеров. Мы готовы», — сказал 46-летний Бана Ибрагим, один из лидеров отряда самообороны, созданного в ответ на угрозу интервенции ЭКОВАС.

Другой представитель самообороны, Муди Мусса, заявил:

«Мы здесь, чтобы защищать нашу страну, потому что ей угрожают наемники ЭКОВАС. Я называю их наемниками на содержании президента Франции Эммануэля Макрона.

Жители Ниамея также рассказали, что считают российский флаг символом сопротивления Франции.

«Люди покупают российский флаг, потому что у нас конфликт с Францией. В течение многих лет Франция создавала нам только проблемы, и военные хотят положить этому конец», — сказал продавец Сулейман, который сам шьет российские стяги.