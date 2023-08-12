В Турции заявили о шансах Эрдогана убедить Россию возобновить зерновую сделку

«Наш президент прилагает большие усилия для решения проблемы в этой напряженной повестке дня. Лично я считаю, что наш президент способен решить эту проблему», — сказал министр.

Гюлер считает, что после приостановки поставок зерна из России и Украины могут быть очень серьезные последствия, так как есть риск возникновения голода.

По его словам, на Эрдогане лежит ответственность по решению ситуации с зерновой сделкой, благодаря инициативе президента Турции было поставлено свыше 33 миллионов тонн зерна нуждающимся странам.