Командование ВС Нигерии заявило о заговоре

"Генштаб с подозрением воспринял сообщения о циркулирующих в интернете утверждениях относительно благосостояния ВС Нигерии, - сказал Гусау. - Мы должны без обиняков заявить, что военные довольны своим положением и прекрасно сознают преимущества демократии, не намерены дать вовлечь себя в какие бы то ни было акции по подрыву столь дорого доставшейся демократии в нашей стране. Мы осуждаем любые попытки настроить законопослушные ВС Нигерии на антиконституционную смену правительства в нашей стране. ВС Нигерии под командованием начальника генштаба генерала Мусы полны решимости доказать полное повиновение ВС власти президента Болы Тинубу и не отступить от своих задач, определенных конституцией 1999 года".