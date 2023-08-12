В Армении заявили о нехватке воды в Нагорном Карабахе

Жителям Нагорного Карабаха не хватает воды из-за блокады Лачинского коридора азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Бадаляна, воды в летнюю погоду недостает людям в непризнанном Арцахе из-за нехватки топлива для насосов. Они работают на половине мощности. Причина в том, что дорога, по которой из Армении поставляли гуманитарные грузы и топливо, заблокирована.

Армянская сторона заявила, что коридор был ограничен в декабре 2022 года, когда Азербайджан установил пропускной пункт на границе с Арменией. А 15 июля после перестрелки армянских и азербайджанских пограничников Баку запретил доставку любой гумпомощи в Нагорный Карабах.

Ранее сообщалось, что Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН.