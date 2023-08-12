В Турции рассказали о переговорах по застрявшим в украинских портах судам

В Турции продолжаются переговоры об эвакуации судов, которые застряли в украинских портах. Об этом сообщил министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, речь идет о 12 судах и одном поврежденном судне с подъемным краном. Сейчас шесть из них находятся в портах Николаев и Ольвия, подконтрольных Украине. Гюлер уточнил, что переговоры идут и с Россией, и с Украиной.

«Обе стороны относятся серьезно, но гарантий не дают», — рассказал министр.

Гюлер добавил, что существует проблема с судами, которые находятся в порту Херсона.

«После взрыва на Каховской ГЭС порт заполнен деревьями и вещами, которые принесло водой. Необходимо очистить эти суда. Мы ожидаем самого подходящего момента для возвращения в Турцию этих судов», — объяснил министр.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался в намерении добиться возобновления зерновой сделки. Он отметил, что Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.