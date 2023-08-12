Зеленский сообщил, что Греция присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины

Греция присоединилась к совместной декларации стран Большой Семерки (G7) о поддержке Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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«Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины», — заявил Зеленский, отмечая, что «Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины».

Также он выразил благодарность премьер-министру Кириакосу Мицотакису за «преданность украинско-греческому партнерству» и пообещал вместе работать по вступлению в НАТО.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял о десяти присоединившихся к совместной декларации G7 странах: Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Чехии, Финляндии, Исландии, Бельгии, Португалии.

Страны «большой семерки» 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе (11–12 июля) опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предполагает заключение двусторонних сделок о военной поддержке Киева, а также планы на случай конфликта с Россией.