Лукашенко пригрозил белорусам повторением пути Украины

«Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься <…> Это не диктатура, не крепостное право. Просто нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим — будем жить», — пояснил Лукашенко.