Город в Китае окутал желтый дым

В китайском городе Синтай со склада, принадлежащего производителю товаров для детей, произошла утечка кислотных веществ. Желтый дым окутал ряд районов города, пишет Reuters со ссылкой на источник.

На место инцидента прибыли представители экстренных служб. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Эксперты агентства отметили, что экономика Китая растет стремительными темпами. Вместе с тем, нередки несчастные случаи на производстве, взрывы газа и утечки химических реагентов.