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Город в Китае окутал желтый дым

В китайском городе Синтай со склада, принадлежащего производителю товаров для детей, произошла утечка кислотных веществ. Желтый дым окутал ряд районов города, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Город в Китае окутал желтый дым
© РИА Новости

На место инцидента прибыли представители экстренных служб. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

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Эксперты агентства отметили, что экономика Китая растет стремительными темпами. Вместе с тем, нередки несчастные случаи на производстве, взрывы газа и утечки химических реагентов.

Власти Китая принимают необходимые меры, проводят инспекции промышленных площадок, но пока тренды остаются негативными. Так, в июне после взрыва газа погиб 31 человек.

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