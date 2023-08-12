В Киеве потребовали от украинских учителей вернуть единоразовое пособие

Министерство образования и науки (МОН), а также Министерство экономики Украины потребовали от украинских учителей вернуть единоразовое пособие в размере 6 500 гривен (около $175), выданное после начала вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщило издание "Украинские новости", опубликовавшее текст письма Минэкономики.

"Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, подчиненных МОН, <...> которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен", - говорится в письме.

Отмечается, что "в случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство приступит к их истребованию в судебном порядке".

В письме также указывается, что сотрудники образовательных учреждений должны вернуть средства банковским переводом, учитывая размер банковской комиссии. Таким образом, сумма "долга" в каждом отдельном случае превысит обозначенные 6 500 гривен. В ведомстве сообщили, что после проведенной верификации по состоянию на 29 июня средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования.