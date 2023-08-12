ЭКОВАС может запросить финансирование ЕС для вооруженной интервенции в Нигер

ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) может запросить финансирование у ЕС для вооруженной интервенции в Нигер. Об этом сообщает французский гостелеканал France 24 со со ссылкой на дипломатические источники.

«Дипломатические источники предположили, что ЭКОВАС может попытаться запросить финансирование ЕС, чтобы помочь собрать вооруженные силы для предполагаемой интервенции в Нигере», - сообщает сайт телеканала.

Известно, что ЭКОВАС столкнулся с рядом юридических, логистических и финансовых проблем при выработке своего следующего шага в отношении военных, взявших контроль над ситуацией в Нигере 26 июля.

Главы штабов ЭКОВАС должны были встретиться в эту субботу в Гане, через два дня после того, как их лидеры дали зеленый свет интервенции «для восстановления конституции Нигера».

Однако встреча была отложена по «техническим причинам», указывают региональные военные источники, которых цитируют AFP и RFI.

При этом новая дата не назначена.

Ранее ЭКОВАС предъявил повстанцам в Ниамее семидневный ультиматум, требуя восстановить правление президента Базума. В противном случае ЭКОВАС угрожал вооруженной интервенцией в Нигер. Срок ультиматума истек в воскресенье, 7 августа, никаких последствий это не вызвало.