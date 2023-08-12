Находящимся в Турции посоветовали не выходить из дома

В Турции в воскресенье, 13 августа, пройдет волна жары, предупредили специалисты Главного управления метеорологии. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В пресс-службе отметили, что в некоторых регионах республики ожидается повышение температуры до +46 градусов.

Эксперты подчеркнули, что жителям Анатолии и Восточного Средиземноморья не следует покидать дома без крайней необходимости.

Ранее терапевт Татьяна Романенко заметила, что летом следует опасаться тепловых ударов и солнечных ожогов.