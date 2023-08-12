Министр Нигера отказался считать войной возможное вторжение ЭКОВАС

«Военный вариант ЭКОВАС будет не войной, а скорее полицейской операцией против захвативших в заложники президента [Нигера] Базума и его семью», — убежден он.

Ранее сообщалось, что встречу руководителей генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесли. Причиной, по данным источника Al-Arabiya, стала неготовность войск государств, входящих в сообщество.

При этом известно, что перед этим главы ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, руководство которого было свергнуто в результате мятежа.