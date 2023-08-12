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Экс-агент MI6: Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону

Западные страны не в состоянии полностью обезопасить небо над Украиной, рассказал бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-агент MI6 объяснил невозможность создания над Украиной бесполетной зоны
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Крук отметил, что попытка Вашингтона и Брюсселя ввести бесполетную зону над Украиной будет означать их втягивание в противостояние на Украине.

«Создать ее [бесполетную зону] невозможно», - подчеркнул бывший разведчик.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и другие украинские официальные лица неоднократно призывали западные страны ввести бесполетный режим над республикой.

В Германии высказались о бесполетной зоне над Украиной

В Вашингтоне, Берлине категорически отказались от этой меры. Вместе с тем, США и ЕС поставляют Киеву большое количество комплексов ПВО различных видов, советского, американского, немецкого производства.

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