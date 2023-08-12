Польша объявила об укреплении Сувалкского коридора

Министерство обороны Польши объявило об укреплении Сувалкского коридора — сухопутного участка границы длиной около 100 километров, который гипотетически может соединить Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам главы оборонного ведомства Польши Мариуша Блащака, на этот участок сухопутной границы Варшава направляет наиболее современное вооружение, а также дополнительные отряды вооруженных сил.

«Мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение», — объявил Блащак.

Также он отметил, что кроме регулярной армии в регионе действует и территориальная оборона.