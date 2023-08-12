США на протяжении десятков лет разрушали Афганистан, напомнил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Он добавил, что в настоящее время подобная судьба уготована Украине.

Сакс отметил, что изначально предупреждал о намерениях Соединенных Штатов превратить Украину в «европейский Афганистан».

По его словам, американские военные уничтожали республику цинично, невежественно и жестоко. Теперь, пояснил аналитик, они собираются провернуть подобное с Украиной.

Эксперт уточнил, что единственным выходом из кризиса является резкое отрезвление украинцев, понимание ими того, что страна находится на краю гибели. Он подчеркнул, что им следовало понять это давным-давно.