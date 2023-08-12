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Экономист о ситуации на Украине: «европейский Афганистан»

США на протяжении десятков лет разрушали Афганистан, напомнил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Он добавил, что в настоящее время подобная судьба уготована Украине.

Украине предрекли превращение в «европейский Афганистан»
© РИА Новости

Сакс отметил, что изначально предупреждал о намерениях Соединенных Штатов превратить Украину в «европейский Афганистан».

По его словам, американские военные уничтожали республику цинично, невежественно и жестоко. Теперь, пояснил аналитик, они собираются провернуть подобное с Украиной.

Эксперт уточнил, что единственным выходом из кризиса является резкое отрезвление украинцев, понимание ими того, что страна находится на краю гибели. Он подчеркнул, что им следовало понять это давным-давно.

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Лидеры США, констатировал Сакс, не обладают стратегическим мышлением, они не в состоянии противодействовать Москве. Он резюмировал, что это значительно усугубляет ситуацию.

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