В Германии призвали жителей готовиться к трудным временам

Член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жители ФРГ должны готовиться к трудным временам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью медиагруппе Funke.

© Газета.Ru

«В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты», — заявила она.

Она отметила, что в период низкого и «отрицательного роста» люди должны приспосабливаться к трудностям.

Речь, по ее словам, идет о реальных потерях для граждан.

Также Гримм предупредила, что ситуация с поставками газа в стране может снова ухудшиться, несмотря на то что в настоящее время в ФРГ построены терминалы для приема сжиженного природного газа.