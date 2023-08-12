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Ереван обратился в СБ ООН с просьбой провести заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

Ереван направил письмо в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что обращение направлено на фоне существенного ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, обусловленного принудительной полной блокадой Карабаха.

В письме также содержится призыв разрешить делегации Армении присутствовать на заседании Совбеза.

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Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога из непризнанной республики в Армению - был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанских «экологов».

Позднее Баку официально установило КПП возле моста Хакари и ввело запрет на доставку любых товаров в Карабах.

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