На Украине пообещали игнорировать призывы к переговорам с Россией

Украина все чаще слышит призывы к переговорам с Россией , но она будет предпринимать меры в рамках законодательства, чтобы заглушить их. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба , его слова приводит издание LIGA.net

«Становятся громче голоса [с призывом начать переговоры]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — пообещал Кулеба.

Ранее глава украинского МИД допустил возможность переговоров с российской стороной после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако он подчеркнул, что прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным не рассматриваются. При этом Кулеба уточнил, что в настоящее время условий для переговоров нет.