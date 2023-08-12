В Одесской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

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Согласно данным, сигнал тревоги прозвучал в 7:13.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил данную информацию.

«Воздушная тревога!» — написал он.

Также сообщалось, что воздушную тревогу ночью 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Согласно онлайн-карте национального ресурса оповещения, сигналы воздушной тревоги также прозвучали в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

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