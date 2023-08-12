Американские власти погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку, заявил в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

По его словам, «мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США» объявляют об очередной помощи «неонацистскому режиму Украины». Речь идет о сумме в 13 миллиардов долларов.

Как отметил политик, в то же время Вашингтон погружается в упадок, а большие американские города «превращаются в трущобы под открытым небом».