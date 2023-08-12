Лидер французской партии раскрыл последствия поддержки Украины для США
Американские власти погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку, заявил в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
По его словам, «мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США» объявляют об очередной помощи «неонацистскому режиму Украины». Речь идет о сумме в 13 миллиардов долларов.
Как отметил политик, в то же время Вашингтон погружается в упадок, а большие американские города «превращаются в трущобы под открытым небом».
По данным ведущих изданий США, отмечается рост числа безработных в крупных городах, наплыв наркотика фентанила и большое количество беженцев, пробирающихся через южную границу. На этом фоне глава государства Джо Байден направил запрос к Конгрессу о новых суммах помощи для Киева.