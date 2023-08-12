После саммита НАТО на улице Вильнюса пропал новый асфальт

На улице Лепкальнё в Вильнюсе пропало асфальтовое покрытие, положенное перед июльским саммитом НАТО. Об этом в пятницу сообщило Литовское национальное телевидение и радио.

По его данным, до встречи представителей альянса на этой улице активно велись ремонтные работы, и новое дорожное покрытие было завершено накануне мероприятия.