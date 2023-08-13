В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки. Об этом он написал в социальной сети Twitter .

«Сейчас мы находимся, пожалуй, в самой опасной точке украинского конфликта, когда киевский режим вот-вот рухнет и может распасться в любой момент», — предупредил военный.

Макгрегор напомнил, что США выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. При этом большинство американцев выступают против оказания помощи Киеву. Он также призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной.