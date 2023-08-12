В Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей

Украинские власти ведут себя по-хамски в отношениях с Польшей, сообщает Salon24 со ссылкой на политолога Яна Матковского.

По его словам, источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация. Эксперт считает, что олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. То, что делают некоторые представители украинской власти — откровенное хамство, заявил публицист.

Матковский указал на высокий уровень коррупции и эксплуатации властями народа. Кроме того, все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться «в кабинетах», а не в СМИ, так как разногласия идут на пользу только Москве.

«В Киеве уже сложилась традиция, что у новых властей есть свои правила признания того, что они считают правильным в контексте благодарности или исторической памяти», — указал политолог.

«Поляков воспринимают среднестатистические украинцы хорошо, а правящий класс плохо. Однако в Польше все наоборот. Правящий класс хорошо относится к украинцам, а средний поляк все чаще чувствует усталость, критикует, что из-за украинцев очереди в поликлиники, что есть льготы и так далее», — подчеркнул Матковский.