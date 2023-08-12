В Вильнюсе заметили странную пропажу после саммита НАТО
«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», - сообщает издание LRT.
Перед саммитом улицу в срочном порядке заасфальтировали. А теперь, после того как западные гости разъехались, асфальт убрали. В местной мэрии пояснили: работы перед саммитом не были завершены и будут продолжены, но уже по новой, нормально.
Ранее «СП» писала о том, что прошедшая в Саудовской Аравии встреча по урегулированию украинского конфликта бесперспективна без присутствия России, заявили представители турецкой делегации.