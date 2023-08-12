Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

В Таллине пьяный эстонец, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста, сообщает Postimees.

Это произошло в автобусе. Злоумышленник угрожал расправой. Жертвой стал репортер «Канала 7». Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, нападавший оказался гражданином Эстонии. По словам потерпевшего, он стоял в автобусе напротив окна и слушал музыку, когда почувствовал запах перегара и толчок в плечо. К нему подошел неизвестный и начал расспрашивать, местный ли он, после чего назвался украинцем и начал угрожать журналисту убийством, заявив, что таких, как он, «убивают на войне каждый день».