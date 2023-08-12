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Протестующие потребовали вывода французских военных из Нигера

Участники крупной мирной манифестации в нигерской столице - Ниамее - потребовали ухода из страны французских военных, сообщает телеканал Al Arabiya.

Протестующие потребовали вывода французских военных из Нигера
© Открытые источники

"Протестующие кричали "долой Францию, долой ЭКОВАС", - говорится в материале.

По данным СМИ, они недовольны развертыванием "резервных сил для восстановления конституционного порядка" в стране. Согласно информации телеканала, в охваченном мятежом Нигере зафиксирован рост антифранцузского народного движения.

Как указывается в статистике, на данный момент в Нигере находится как минимум 1,5 тыс. французских военнослужащих. Военный контингент Франции состоит в стране на постоянной основе. Накануне в Ниамее сотни жителей пришли на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи.

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