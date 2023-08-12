Украина решила добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

Kyiv Post: Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»
Украинские власти будут добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн» (контактная группа по вопросам обороны), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Kyiv Post.
Как заявил источник в Совете национальной безопасности страны, это связано с тем, что Иерусалим так и не предоставил помощь Киеву, при том, что информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах и может попасть в Москву.
Отмечается, что намерения Украины объясняются «недружественными действиями Израиля и его пророссийской позицией в международных отношениях.
Также украинские власти размышляют о возможности отмены безвизового режима с Израилем.
Ранее израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Иерусалим морально поддерживает Украину, но не может не учитывать влияние РФ на Ближнем Востоке.
Во встречах в формате «Рамштайн» участвуют более 50 стран, в том числе те, которые входят в Североатлантический альянс. Контактная группа была создана после начала специальной военной операции для координации военной помощи Запада Украине.