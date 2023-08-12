Украина решила добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн»

Украинские власти будут добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн» (контактная группа по вопросам обороны), сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Kyiv Post.

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Как заявил источник в Совете национальной безопасности страны, это связано с тем, что Иерусалим так и не предоставил помощь Киеву, при том, что информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах и может попасть в Москву.

Отмечается, что намерения Украины объясняются «недружественными действиями Израиля и его пророссийской позицией в международных отношениях.

Также украинские власти размышляют о возможности отмены безвизового режима с Израилем.

Ранее израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Иерусалим морально поддерживает Украину, но не может не учитывать влияние РФ на Ближнем Востоке.