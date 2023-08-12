Число жертв из-за природных пожаров на Гавайях возросло до 59 человек

Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что число жертв из-за природных пожаров в штате выросло до 59 человек. Об этом сообщает телекомпания CNN. По его мнению, "без сомнений", этот показатель увеличится.

До этого сообщалось, что из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать многие дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам. Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове. Также Грин отмечал, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.