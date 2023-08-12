Суд запретил Трампу публиковать часть информации по делу о штурме Капитолия

Бывшему главе Белого дома Дональду Трампу запретили обнародовать «чувствительную информацию» по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года, сообщает ТАСС.

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Решение вынесла судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн. Об этом говорится в документах суда. Из них следует, что экс-президент и его защитники не должны прямо или косвенно делиться материалами или их содержанием с каким-либо физическим или юридическим лицом.

Чаткэн лишь отчасти удовлетворила ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который требовал запретить Трампу делиться любой информацией, связанной с данным делом. Прокуратура обосновала это тем, что распространение подобной информации может помешать беспристрастному рассмотрению дела, в том числе — испугать свидетелей.