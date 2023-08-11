В Белом доме назвали способ урегулировать кризис в Нигере

Власти Соединённых Штатов исходят из того, что кризис в Нигере может быть урегулирован мирным путём при помощи политико-дипломатических средств.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы всё ещё считаем, что дипломатия — это лучший путь, что применять здесь следует прежде всего её», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что Вашингтон по-прежнему концентрирует внимание на дипломатических усилиях по разрешению ситуации.