В Белом доме сообщили об отсутствии стеснений при запросе денег у конгресса для Украины

«Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после первого квартала следующего (финансового. — «Газета.Ru») года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаемся уверены в том, что такой подход является правильным», — сказал он.