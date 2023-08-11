Пять человек погибли из-за атаки французских военных в Нигере

Пять человек погибли, четверо пострадали в результате атаки французских военных на национальную гвардию в Нигере 9 августа. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает портал ActuNiger.

— Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых, — говорится в сообщении портала ActuNiger.

Как сообщил представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного телеканала, силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны, людей призывают оставаться мобилизованными и бдительными.

В свою очередь Франция отвергла обвинения мятежников в нарушении воздушного пространства страны, пишет портал ActuNiger.

9 августа свергнувшие президента Нигера мятежники заявили об атаке французских военных на национальную гвардию страны. Они также обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны.

Экономическое сообщество стран Западной Африки поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигере.

Захватившие власть мятежники в Нигере ранее угрожали убить свергнутого президента страны Мохамеда Базума. Они заявили, что пойдут на такой шаг в случае военной интервенции со стороны соседних государств.

26 июля стало известно, что мятежники захватили дворец президента Нигера, а его самого взяли в заложники. Армия выдвинула бунтовщикам ультиматум.