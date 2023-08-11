Херш заявил об осведомленности Шольца о намерении США разрушить «Северный поток»

«Олаф Шольц <...> хранил молчание о том, что он знал о решении президента Байдена испортить экономику Германии, разрушив трубопроводы “Северный поток” в сентябре прошлого года», – сообщает Херш.

Журналист также отмечает, что в феврале 2022 года Олаф Шольц остановил сертификацию «Северного потока-2», который был готов к поставкам российского газа в Германию. Если верить Хершу, это было сделано по требованию администрации президента США.